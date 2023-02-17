17 Şubat 2023, Cuma
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Depremzedelere nakdi yardım! 10 bin TL acil ihtiyaç destek ödemesi sürüyor
Depremzedelerin hesaplarına 10 bin lira nakdi yardım öremeleri yatırılıyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan 337 bin 933 hane için ödemeler başladı. Depremzedelerin sağlık durumu da UMKE ekiplerince yakından takip ediliyor. 3 öğün yemek ihtiyacı da Kızılay koordinasyonunda karşılanıyor.