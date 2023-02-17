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Depremzedelere nakdi yardım! 10 bin TL acil ihtiyaç destek ödemesi sürüyor

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Giriş: 17.02.2023 11:11
Depremzedelerin hesaplarına 10 bin lira nakdi yardım öremeleri yatırılıyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan 337 bin 933 hane için ödemeler başladı. Depremzedelerin sağlık durumu da UMKE ekiplerince yakından takip ediliyor. 3 öğün yemek ihtiyacı da Kızılay koordinasyonunda karşılanıyor.
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Depremzedelere nakdi yardım
Depremzedelere nakdi yardım
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