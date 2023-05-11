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Deprem konutları yükseliyor! İslahiye'de 14 bin 446 deprem konutu inşa edilecek

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 12:41
Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Gaziantep İslahiye'de deprem konutları yükseliyor. Depremin vurduğu İslahiye'de 885 konutun inşası başladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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