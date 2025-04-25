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Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu? Doğru uygulamalar hayat kurtarıyor

Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu? Doğru uygulamalar hayat kurtarıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 09:17
Erken uyarı sistemi. Neredeyse her deprem zamanı hatırlanan ve sonra unutulan o hayati teknoloji. Kahramanmaraş depremi sonrasında telefonlara yüklenen programların çoğu silindi bile. Ancak hala kullananlar depremden saniyeler önce gelecek yeni sarsıntının haberini aldı. Tabii hiç çalışmayan uygulamalar da var.
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Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu? Doğru uygulamalar hayat kurtarıyor
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
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