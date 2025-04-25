Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu? Doğru uygulamalar hayat kurtarıyor

Erken uyarı sistemi. Neredeyse her deprem zamanı hatırlanan ve sonra unutulan o hayati teknoloji. Kahramanmaraş depremi sonrasında telefonlara yüklenen programların çoğu silindi bile. Ancak hala kullananlar depremden saniyeler önce gelecek yeni sarsıntının haberini aldı. Tabii hiç çalışmayan uygulamalar da var.

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