25 Nisan 2025, Cuma
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Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu? Doğru uygulamalar hayat kurtarıyor
Erken uyarı sistemi. Neredeyse her deprem zamanı hatırlanan ve sonra unutulan o hayati teknoloji. Kahramanmaraş depremi sonrasında telefonlara yüklenen programların çoğu silindi bile. Ancak hala kullananlar depremden saniyeler önce gelecek yeni sarsıntının haberini aldı. Tabii hiç çalışmayan uygulamalar da var.