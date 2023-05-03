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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Malatya'da konteyner çarşı kuruluyor

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 09:48
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor. 10 binden fazla depremzedenin yerleştirildiği geçici konaklama merkezine konteyner çarşı kurulması için çalışmalar devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı.
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