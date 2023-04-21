Deprem bölgesinde bayram! STK'lar çadır kentlerde depremzedelerle bayramlaştı

Depremin ilk anından itibaren bölgede olan sivil toplum kuruluşları, bayramda da vatandaşları yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş'ta bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN