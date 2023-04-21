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Deprem bölgesinde bayram! STK'lar çadır kentlerde depremzedelerle bayramlaştı

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 09:03
Depremin ilk anından itibaren bölgede olan sivil toplum kuruluşları, bayramda da vatandaşları yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş'ta bulunan A Haber  muhabiri Yüksel Akalan son durumu aktardı.
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