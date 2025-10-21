21 Ekim 2025, Salı
Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bir haber var. Kiracılar evden çıkarken en çok yaşanan tartışma sebeplerinden biri de depozito. Evi kiralarken ödenen depozito; yıllar sonra zamlar nedeniyle değerini kaybedebiliyor. Ve kiracılar ciddi zarara uğruyordu. Bunun artık sonuna gelindi. Yargıtay'ın emsal kararına göre depozito ücretleri artık güncel kira bedelleri üzerinden geri ödenecek