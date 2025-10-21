21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı
Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı

Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 16:40
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bir haber var. Kiracılar evden çıkarken en çok yaşanan tartışma sebeplerinden biri de depozito. Evi kiralarken ödenen depozito; yıllar sonra zamlar nedeniyle değerini kaybedebiliyor. Ve kiracılar ciddi zarara uğruyordu. Bunun artık sonuna gelindi. Yargıtay'ın emsal kararına göre depozito ücretleri artık güncel kira bedelleri üzerinden geri ödenecek
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı
Başkan Erdoğan Kuveyt’ten Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan Kuveyt’ten Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan: Gazze’de tek çözüm iki devlet!
Başkan Erdoğan: Gazze'de tek çözüm iki devlet!
Üç ülkedeki sınır ötesi görev süresi uzatılıyor
Üç ülkedeki sınır ötesi görev süresi uzatılıyor
A Haber Gazze’ye giren TIR’ları görüntüledi!
A Haber Gazze'ye giren TIR'ları görüntüledi!
Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Kuveyt’te!
Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'te!
Başkan Erdoğan Kuveyt’te! İşte ilk kareler
Başkan Erdoğan Kuveyt'te! İşte ilk kareler
Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik dava açıldı
Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik dava açıldı
AB’den Rusya’ya doğalgaz hamlesi!
AB'den Rusya'ya doğalgaz hamlesi!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Başkan Erdoğan’ın uçağı Kuveyt’e indi
Başkan Erdoğan'ın uçağı Kuveyt'e indi
Depozitoya güncelleme şartı!
Depozitoya güncelleme şartı!
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Daha Fazla Video Göster