Depozitoya güncelleme şartı! Kiracılara depozito uyarısı

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bir haber var. Kiracılar evden çıkarken en çok yaşanan tartışma sebeplerinden biri de depozito. Evi kiralarken ödenen depozito; yıllar sonra zamlar nedeniyle değerini kaybedebiliyor. Ve kiracılar ciddi zarara uğruyordu. Bunun artık sonuna gelindi. Yargıtay'ın emsal kararına göre depozito ücretleri artık güncel kira bedelleri üzerinden geri ödenecek

