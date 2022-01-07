07 Ocak 2022, Cuma
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Demirkapı Tüneli'nde ışık göründü! Konya-Karaman hızlı tren hattı yarın açılıyor
Antalya-Konya arası mesafeyi 30 kilometre kısaltacak olan Demirkapı Tüneli’nde ışık göründü. Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre kısalacak. Öte yandan Konya-Karaman hızlı tren hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya inecek. Ayrıntıları, Antalya'dan A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.