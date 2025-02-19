DEM Parti’nin üçüncü İmralı görüşmesi ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için henüz başvuru yapmadığını açıkladı. "İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu değerlendirip izinleri sağlarız" diyen Tunç, CHP kurultayına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında da konuştu. Hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN