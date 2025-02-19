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DEM Parti’nin üçüncü İmralı görüşmesi ne zaman?

DEM Parti'nin üçüncü İmralı görüşmesi ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 22:46
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için henüz başvuru yapmadığını açıkladı. "İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu değerlendirip izinleri sağlarız" diyen Tunç, CHP kurultayına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında da konuştu. Hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.
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DEM Parti’nin üçüncü İmralı görüşmesi ne zaman?
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