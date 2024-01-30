DEM Parti’den Öcalan yürüyüşü! CHP Öcalan yürüyüşüne sessiz

CHP bir yandan aday belirleme sürecinde doruğa çıkan parti içi güç savaşı ile boğuşurken diğer yandan da DEM Parti ile ittifakı sağlama almaya çalışıyor. CHP'nin köşeye sıkışmasını fırsat bilen DEM Parti ise terör propagandası yapmaktan bile geri durmuyor. DEM Parti son olarak terörist elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenecek yürüyüşe tam destek verdi. Onlarla birlikte yol yürümeye hazırlanan CHP ise tam bir sessizliğe büründü.

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