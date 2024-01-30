30 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEM Parti’den Öcalan yürüyüşü! CHP Öcalan yürüyüşüne sessiz
CHP bir yandan aday belirleme sürecinde doruğa çıkan parti içi güç savaşı ile boğuşurken diğer yandan da DEM Parti ile ittifakı sağlama almaya çalışıyor. CHP'nin köşeye sıkışmasını fırsat bilen DEM Parti ise terör propagandası yapmaktan bile geri durmuyor. DEM Parti son olarak terörist elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenecek yürüyüşe tam destek verdi. Onlarla birlikte yol yürümeye hazırlanan CHP ise tam bir sessizliğe büründü.