DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı: Tarihin sunduğu fırsatın kıymetini bilmeliyiz

DEM Parti'nin haftalık MYK toplantısının ana gündemi Terörsüz Türkiye süreciydi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Tarihin bize sunduğu bu nadide fırsatın kıymetini bilmek durumundayız aksi takdirde hepimiz için çok ağır bir vebal olur'' dedi. Doğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı, “Gazze'de soykırım yaşanıyor. Buna karşı bir çaba içinde olmamak insanlık adına utanç verici.” ifadelerini kullandı.

