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Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2021 09:42
Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Koronavirüsün en tehlikeli varyantı olan Delta, Hindistan gibi kalabalık nüfuslu bir ülkeye neredeyse diz çöktürdü. Türkiye dahil, 65 ülkede de görülen Delta için ülkeler tedbirlerini sıkılaştırıyor. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.
Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri
Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri
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