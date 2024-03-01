Darbeye gidenlerin yol arkadaşı: CHP | ANALİZ

Türkiye çok partili hayata geçmiş, demokrasi önemli sınavlarından birini geride bırakmıştı. Ancak asıl sınav 1946'daki seçimlerden 14 yıl sonra, 27 Mayıs 1960'ta verilecekti. Demokrasiyi tadan ülke, 27 Mayıs'ta neye uğradığını şaşırdı. Dört bir yanı saran haki renk, ülkeyi uçuruma sürükledi. 1946'da Demokrat Parti'yle seçim yarışına giren CHP ise darbecilerin omuzlarını sıvazlıyordu. Aslında Türkiye'nin siyasi tarihine bakıldığında CHP ile darbeninin, darbecilerin hep yan yana durduğu görülüyor. CHP, bugün bile darbecilerle çıktığı uzun yol arkadaşlığına devam ediyor.

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