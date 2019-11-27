28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.11.2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO mesajı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Müttefikler Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıd

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İbrahim Kalın'dan flaş NATO mesajı
İbrahim Kalın'dan flaş NATO mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı!
Arnavutluk'ta deprem fırtınası
Arnavutluk'ta deprem fırtınası
Terör yandaşlarına tepki gösteren Fransa’nın cesur kadını A Haber’e konuştu
Terör yandaşlarına tepki gösteren Fransa’nın cesur kadını A Haber’e konuştu
MSB duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı
MSB duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı
Su faturasını görenler şaşkına döndü!
Su faturasını görenler şaşkına döndü!
Dünyaya ders olsun! İşte gerçekler
Dünyaya ders olsun! İşte gerçekler
Erdoğan: Heveslerini kıracağız!
Erdoğan: Heveslerini kıracağız!
Başkan Erdoğan’dan bor madeni açıklaması
Başkan Erdoğan’dan bor madeni açıklaması
Amfibi piyadelerinin nefes kesen eğitimi
Amfibi piyadelerinin nefes kesen eğitimi
Avrupa’daki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi?
Avrupa’daki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi?
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi ve...
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi ve...
Daha Fazla Video Göster