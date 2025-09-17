17 Eylül 2025, Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail’in savaş suçları sansürleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail’in savaş suçları sansürleniyor

Giriş: 17.09.2025 11:44
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de Ankara'da "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamalarda bulundu.
