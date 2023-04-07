07 Nisan 2023, Cuma
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Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti’de sürpriz isimler olacak mı?
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçimlere ittifak içinde girecek partiler de bugünlerde en çok milletvekilini çıkarmak için yoğun bir mesai içinde. Peki Cumhur İttifakı'nda son durum ne? AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz anlattı. İşte tüm detaylar…