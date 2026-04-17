Çocukların dijital dünyasına karşı ailelere uyarı: Kontrol mekanizması şart

Dijital dünyanın bilinmeyen ve karanlık yönlerine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Osman Demircan, ailelerin bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Demircan, teknolojik çözümlerin mevcut olduğunu ancak asıl sorumluluğun ailelerde olduğunu ifade etti. “Güvenli internet” uygulamasıyla çocukların kısa sürede koruma altına alınabileceğini belirten Demircan, bu hizmetin ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi. Ailelerin çocuklarının dijital dünyasına müdahale ederken bilinçli ve dengeli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi.