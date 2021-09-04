04 Eylül 2021, Cumartesi
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Çocuklarda görülen “krup” hastalığı: Havlamaya benzeyen öksürüğe dikkat edin
Çocuğunuz gece öksürükle uyanıyorsa nedeni krup hastalığı olabilir. Pandemi nedeniyle sıkça koronavirüsle karıştırılan bu hastalığın tedavisiyse biraz farklı. Krup hastalığının tedavisindeyse antibiyotik kullanılmıyor. Uzmanlara göre, krup hastalığına yakalanan çocuklara sıcak içecekler içirilmesi durumu daha da kötüleştirebilir.