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Çocuğa istismar iddiası davası! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

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Giriş: 15.12.2022 09:14
Güncelleme:15.12.2022 09:15
Son dakika haberi…  6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece Kadir İstekli’yi gözaltına almıştı. Yusuf Ziya Gümüşel’de yakalandı. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti.
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