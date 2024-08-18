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Çizgi filmler ne kadar masum? | PROPAGANDA

Çizgi filmler ne kadar masum? | PROPAGANDA

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 15:18
Çizgi filmler evlerinizin küçük sakinleri için ne kadar masum? Ya da bir çizgi film dünyayı etkileyecek olayları önceden tahmin edebilir mi? Propaganda'nın yeni bölümünde çizgi filmlerin karanlık yüzü ele alındı...
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Çizgi filmler ne kadar masum?
Çizgi filmler ne kadar masum?
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