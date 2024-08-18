Çizgi filmler ne kadar masum? | PROPAGANDA

Çizgi filmler evlerinizin küçük sakinleri için ne kadar masum? Ya da bir çizgi film dünyayı etkileyecek olayları önceden tahmin edebilir mi? Propaganda'nın yeni bölümünde çizgi filmlerin karanlık yüzü ele alındı...

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