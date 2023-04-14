14 Nisan 2023, Cuma
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CHP’nin vekil listesi kriz çıkardı! Derinleşiyor…
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Sadullah Ergin'in adaylığı ile ilgili parti tabanından gelen eleştirilere yanıt verdi. Krizi görmezden gelen Salıcı, CHP'lilerden fedakarlık istedi. CHP’de liste krizi aşılabilecek mi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akademisyen - Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, “Kriz aşılmadı tam tersine daha da derinleşti.” dedi.