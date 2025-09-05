CHP'nin Gürsel tekin formülü: "İhraç için bir şeyler bulacağız "

Şaibeli kurultay davasında karar günü yaklaşırken kriz derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun geri dönme ihtimaline karşı net bir tavır sergileyerek, “Tanımayacağız” dedi. Partideki krizin bir tarafında ise İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin bulunuyor. Parti yönetimi, Tekin’i CHP’den ihraç etmenin yollarını arıyor. Bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı; Gürsel Tekin’le birlikte kameralar karşısına geçen 4 isimden ikisi görevden ayrıldığını duyurdu. Devam eden dakikalarda sıcak bir gelişme daha yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı reddetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN