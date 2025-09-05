05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'nin Gürsel tekin formülü: "İhraç için bir şeyler bulacağız "
CHP’nin Gürsel tekin formülü: İhraç için bir şeyler bulacağız

CHP'nin Gürsel tekin formülü: "İhraç için bir şeyler bulacağız "

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 20:56
Şaibeli kurultay davasında karar günü yaklaşırken kriz derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun geri dönme ihtimaline karşı net bir tavır sergileyerek, “Tanımayacağız” dedi. Partideki krizin bir tarafında ise İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin bulunuyor. Parti yönetimi, Tekin’i CHP’den ihraç etmenin yollarını arıyor. Bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı; Gürsel Tekin’le birlikte kameralar karşısına geçen 4 isimden ikisi görevden ayrıldığını duyurdu. Devam eden dakikalarda sıcak bir gelişme daha yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı reddetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin Gürsel tekin formülü: İhraç için bir şeyler bulacağız
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
İhraç için bir şeyler bulacağız
"İhraç için bir şeyler bulacağız "
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Maydonoz döner satışa çıktı!
Maydonoz döner satışa çıktı!
Cumhuriyet Savcısı Kayhan’a son görev!
Cumhuriyet Savcısı Kayhan'a son görev!
ASSAN’a askeri casusluk soruşturması
ASSAN'a askeri casusluk soruşturması
Altay tankı seri üretime başladı!
Altay tankı seri üretime başladı!
Terörsüz Türkiye komisyonu kimleri dinleyecek?
Terörsüz Türkiye komisyonu kimleri dinleyecek?
Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz’de çekilme kararı!
Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'de çekilme kararı!
Bakan Fidan’dan, Bakan Güler’e ziyaret
Bakan Fidan'dan, Bakan Güler’e ziyaret
Özel ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Partililere mühürlü zarf dağıtıldı
Özel ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Partililere mühürlü zarf dağıtıldı
Daha Fazla Video Göster