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CHP'lilere Muğla Akbelen'de protesto şoku

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Giriş: 28.07.2023 20:28
14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin gölgesinde halkın karşısına çıkma cüreti gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmaların yapıldığı Akbelen Ormanı'na gitti. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına giden Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi. İşte o anlar…
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