CHP'li Veli Ağbaba'dan "U" dönüşü! Seçim öncesi "Kılıçdaroğlu dürüst" seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu bedel ödesin'

CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle elde edilen hezimet sonrası savaş iyice kızıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan edip önce tüm MYK'nın istifasını aldı ardından da danışmanlarını tasfiye etti. Bu yaşananlarla birlikte MYK dışında kalan CHP'li Veli Ağbaba ise büyük bir “U” dönüşü yaparak Kılıçdaroğlu’na sırt çevirdi. Ağbaba, İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'ye mülakatında seçim öncesi "dürüst ve samimi" diyerek köpürttüğü Kılıçdaroğlu'nu şimdi ise ağır topa tuttu. Grup oluşturmaya yelken açan küçük ortaklara kaptırılan 38 vekile isyan eden Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir. Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar. CHP’nin karşısında bile durabilirler" ifadelerine yer verdi.