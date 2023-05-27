CHP'li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan büyük seçime sayılı saatler kala 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi bir kişi sosyal medyada AK Partili vatandaşlara ve depremzedeler nefret kustu. witter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi." dedi. Aynı kişi hızını alamayınca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de "İyi ki öldüler" ifadelerini kullandı.