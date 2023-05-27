27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

CHP'li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2023 15:39
28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan büyük seçime sayılı saatler kala 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi bir kişi sosyal medyada AK Partili vatandaşlara ve depremzedeler nefret kustu. witter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi." dedi. Aynı kişi hızını alamayınca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de "İyi ki öldüler" ifadelerini kullandı.
CHP’li troller sosyal medyada nefret kustu
CHP'li troller sosyal medyada nefret kustu
Türkiye sandığa gidiyor! Tek pusula tek zarf
Türkiye sandığa gidiyor! Tek pusula tek zarf
Milletin kalbinde yara! Ruhuyla mücadeliyi kazandı
Milletin kalbinde yara! Ruhuyla mücadeliyi kazandı
Menderes’in anıt mezarına ziyaret
Menderes’in anıt mezarına ziyaret
Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar
Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti
Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Yurt dışı oyları Ankara’da!
Yurt dışı oyları Ankara’da!
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Kılıçdaroğlu’nun bozulan dengesi patlak verdi!
Kılıçdaroğlu'nun bozulan dengesi patlak verdi!
Öcalan iddiasına Kılıçdaroğlu cevabı
Öcalan iddiasına "Kılıçdaroğlu" cevabı
68 kilogram insan saçı ele geçirildi
68 kilogram insan saçı ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster