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26.03.2020

CHP'li Ramis Topal koronavirüsten hayatını kaybeden yeğeni Dilek Tahtalı'nın son anlarını paylaştı

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti. Topal, yeğeni Dilek Tahtalı'nın hastanede verdiği yaşam mücadelesindeki son anları paylaştı.

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ YAŞINDA KORONAVİRÜSE YENİLDİ! 33 YAŞINDAKİ DİLEK TAHTALI HAYATINI KAYBETTİ

ANNE VE BABASINDA TESPİT EDİLMEDİ

CHP Amasya eski Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda "CovId-19" tanısının yazılı olduğunu söyledi.

Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart'ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19'a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi.

Topal, Amasya'daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.

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