CHP'de ihraç talebi! Disipline sevk edildi

Son dakika haberi... CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "kesin ihraç" talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Aksoy hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması da yürütülüyordu. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

TERÖR SORUŞTURMASI

Aksoy hakkında "terör soruşturması" da yürütülüyordu. Güvenlik güçlerinin katillerini savunarak aynı paragraf içerisine Mustafa Kemal'i de koyunca soruşturmalık oldu. 19 Ocak'ta katıldığı bir toplantıda Başkan Erdoğan'ı hedef gösterip terör örgütü kurucularına övgüler yağdıran Aksoy, Menemen Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekeye göre şu ifadeleri kullandı: "Bir zat çıkıyor TV canlı yayınlarında soruyor. 'Siz kimsiniz' diyor. 'Sen kimsin' diyor. Biz kim miyiz? Söyleyeyim; biz CHP'lileriz. Vatanseverleriz. Biz Düzgün Baba'yız. Şeyh Bedreddin'iz. Torlak Kemal'iz. Biz Ege dağlarında Osmanlı zulmüne direnen Yörük Ali'leriz. Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Diyarbakır Cezaevi'nde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz. Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz. Soruyor muhterem canlı yayınlarda 'siz kimsiniz' diye. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

ÖRGÜTLER FAAL

CHP'li Serdar Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol/Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO ve KP/İÖ'nün propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fezlekeye göre Menemen'deki konuşmasıyla Aksoy, örgüt liderlerini meşrulaştırmak suretiyle bu kişileri ve eylemlerini överek destekledi. Aksoy'un bu eyleminin şiddet çağrısı taşıyabileceği ifade edilen fezlekede, bu konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamına alınamayacağı vurgulandı. Mahir Çayan'ın kurduğu THKP-C'nin halen faal silahlı örgütlerden olduğuna dikkat çekilen fezlekede, Öğrenci Kollektifleri adlı oluşumun bu örgüt adına hareket ettiği anlatıldı. Konuşmada adı geçen TKP/ML Terör örgütü ve sözde kurucusu olan Tunceli'de çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen İbrahim Kaypakkaya'yı lider olarak kabul eden, MLKP, MKP/HKO, TKP/ML-TİKKO Konferans, KP/İÖ örgütlerinin de örgütsel faaliyetlerine silahlı olarak devam ettiği vurgulandı. Bu kişi ve örgütlerin devletin güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdikleri, bu nedenle Aksoy'un meşrulaştırma ve övgü içeren sözlerinin terör ve şiddeti teşvik ettiği anlatıldı.

DARBE ÖNCESİ HEPSİ BİRLEŞTİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Deniz Gezmiş'li Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ile Mahir Çayan tarafından kurulmuş Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP-C) gibi oluşumların müzahir olduğu sol örgütlerin neredeyse tamamı yıllardır PKK saflarında ve Amerikan bayrakları altında 'emperyalizme karşı mücadele' ediyor.

15 Temmuz öncesi mart ayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TSK'ya sızdırdığı hainlere 'Kapadokya sakinleri' diye seslenip ezoterik imgelerle darbe talimatı verirken, küresel terör masası da aynı ay içerisinde tüm marjinal örgütleri ittifak halinde sahaya sürmüş, buna bir de isim koymuştu: Halkların Birleşik Devrim Hareketi.

TKP/ML, PKK/YPG, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler'i tek çatı altına toplayan HBDH, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sırasında Mehmetçiğe saldırılarda bulundu.