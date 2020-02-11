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11.02.2020

CHP'li Meltem Şişli skandalında son dakika gelişmesi: Savcılığa... |Video

İSMEK skandalı sonrası CHP'li Yeşim Meltem Şişli İBB'deki görevlerinden istifa etti. Şişli, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5 müfettiş görevlendirmişti. Şişli'nin, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" istifa ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İSMEK skandalı sonrası İBB'deki görevlerini bırakan Şişli'nini "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" istifa ettiği öğrenildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

İSMEK ismek çalışanları, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Şişli hakkında; "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başörtülü kadınlara ahlaksızca kelimeler kullanan CHPli Meltem Şişli savcılığa ifade verdi |Video BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA AHLAKSIZCA KELİMELER KULLANAN CHP'Lİ MELTEM ŞİŞLİ SAVCILIĞA İFADE VERDİ |VİDEO

Yeşim Meltem Şişli, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

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