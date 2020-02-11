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11.02.2020

Başörtülü kadınlara ahlaksızca kelimeler kullanan CHP'li Meltem Şişli savcılığa ifade verdi |Video

İSMEK'te başörtülü kadınlara ahlaksızca kelimeler kullanan, hakaret eden ve bu skandalı deşifre olduktan sonra da İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalan CHP'li Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

SON DAKİKA HABERİ... soruşturmasında görevinden istifa eden Büyükşehir Belediyesi () Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

Şişli'nin ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım tarafından alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ

(İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin İBB'de çalışmaya başladığını belirterek, "Meltem Şişli, pazartesi günü müfettişlere ifade verecek" dedi.

İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu. İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.

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