CHP'li İBB'den ecdadımıza düşmanlık! Restorasyon yapılan Hamidiye Çeşmesi’nde Abdülhamid Han’ın tuğrası silindi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Yıldız’da bulunan Hamidiye Çeşmesi’nde restorasyon çalışması sonunda orijinalinde bulunan 2’nci Abdülhamid Han’ın tuğrası yenilemedi. Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır” diyerek tepki gösterdi. Osmanoğlu, yetkililerden bunun hesabının ağır bir şekilde sorulmasını talep etti.