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CHP'li İBB, Hacıosman Korusu'nda çevre katliamı yaptı

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Giriş: 29.07.2020 22:01
Çevrecilik naraları atan CHP'nin bir çevre katliamı daha ortaya çıktı. 1. derece sit alanı Tarihi Hacıosman Korusu'nda kaçak yapılar yükselmeye başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaşanan çevre katliamıyla ilgili video paylaşarak "1. derece sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu’nda CHP’li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor." ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB'den Hacıosman Korusu'nda çevre katliamı!
CHP'li İBB'den Hacıosman Korusu'nda çevre katliamı!
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