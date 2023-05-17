CHP’li fenomenden depremzedelere tehdit! AK Parti’ye oy veren depremzedeleri aşağıladı... Nefret kustu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde aldığı yüksek oy oranından rahatsız olan bazı kesimler hakarete varan sözler sarfediyor. Sosyal medya fenomeni CHP'li Ayşegül Didem Doğan "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle." ifadelerini kullandı.

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