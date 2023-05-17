17 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li fenomenden depremzedelere tehdit! AK Parti’ye oy veren depremzedeleri aşağıladı... Nefret kustu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde aldığı yüksek oy oranından rahatsız olan bazı kesimler hakarete varan sözler sarfediyor. Sosyal medya fenomeni CHP'li Ayşegül Didem Doğan "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle." ifadelerini kullandı.