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CHP’li fenomenden depremzedelere tehdit! AK Parti’ye oy veren depremzedeleri aşağıladı... Nefret kustu

A Haber
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Giriş: 17.05.2023 10:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde aldığı yüksek oy oranından rahatsız olan bazı kesimler hakarete varan sözler sarfediyor. Sosyal medya fenomeni CHP'li Ayşegül Didem Doğan "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle." ifadelerini kullandı.
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