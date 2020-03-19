CHP'li eski vekil Hüsnü Bozkurt'dan Halk TV'de skandal sözler! Corona virüsü de Başkan Erdoğan'a bağladı | Video

CHP'li eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk TV'de katıldığı programda corona virüsü salgını ile ilgili akılamaz açıklamalarda bulundu.2017 referandum sürecinde, "Evet sonucu çıkarsa denize dökeriz" diyen eski vekil Bozkurt, bu kez de koronavirüs salgınının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan'ı gösterdi. Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." ifadlerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, koronavirüsle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

CHP'li Bozkurt, Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki suçlu olan kişinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINI BEN YAPTIM DEYİP AÇIYORSAN.."

Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." ifadelerini kullandı.