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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan para kule itirafı: Usul açısından doğru değil! Balya balya kayıt dışı parayı aklamaya çalıştı: Türkiye'de olan bir durum...

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Giriş: 14.03.2024 10:01
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. Gündemdeki kara para kulesi operasyonunda tüm okların hedef olarak gösterdiği CHP’li Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında usulsüzlüğü akmaya çalışarak itirafta bulundu. İmamoğlu, “Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı. Öte yandan para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de Cuma günü ifade vermeye gelmesi bekleniyor.
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