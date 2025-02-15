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CHP’li Edirne belediyesinde 370 milyon vurgu! Aynı aileye usulsüz ihale

CHP’li Edirne belediyesinde 370 milyon vurgu! Aynı aileye usulsüz ihale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 10:08
CHP parti yönetimi cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurusu için takvimi belirlerken bazı belediyelerdeki tartışmalı ihale iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Mansur Yavaş yönetiminin peyzaj ihalesini aynı aileden 4 farklı şirkete verdiği iddia edilirken CHP'li Edirne Belediyesi’nden de bir başka ihale soruşturması haberi geldi. Belediyenin 2017 yılında düzenlediği bir ihalede, yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yükleniciye 370 milyon 562 bin lira fazladan para ödendiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu paranın eski CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan ve o dönemin sorumlularından tahsil edilmesi istendi.
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CHP’li Edirne belediyesinde 370 milyon vurgu! Aynı aileye usulsüz ihale
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