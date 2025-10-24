CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk davaları! Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Lağım patladı artık milletim görüyor

Körfez turu kapsamında 3 günlük Kuveyt-Katar-Umman ziyaretlerini sonlandıran Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Irak ve Suriye tezkerelerine ret oyu veren CHP ile ilgili olarak Erdoğan "Irak ve Suriye'de neden bulunduğumuzu artık cümle alem biliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hala, biz oralarda niye varız, bunu öğrenemedi. Sıkıntı burada." dedi. Ayrıca CHP'li belediyelerin sahasında kalan büyükşehirlerdeki su sıkıntılarına değinen Erdoğan "Kuraklık doğal bir gerçektir, ancak kuraklığa karşı tedbir almamak bir yönetim zafiyetidir. Bugün yaşanan tablo, işte o ihmallerin sonucudur." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan DEM'in olumsuz siyaset diline ilişkin olarak "Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız." dedi. Yolsuzluk ve rüşvet davalarında çok sayıda skandala imza atan CHP'li belediyelerin durumuyla ilgili Erdoğan "Ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor." sözleri dikkat çekti.

