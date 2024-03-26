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CHP’den "paradan kule" itirafı! Özgür Özel vergi kaçırıldığını söyledi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 26.03.2024 15:39
Güncelleme:26.03.2024 15:44
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin gündemine oturan para sayma görüntüleri ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca liranın kaynağına açıklık getiremeyen Özgür Özel, CHP İstanbul İl Binası satın alınırken vergi kaçırıldığını kabul etti.
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Özgür Özel vergi kaçırıldığını itiraf etti
Özgür Özel vergi kaçırıldığını itiraf etti
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