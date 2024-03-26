CHP’den "paradan kule" itirafı! Özgür Özel vergi kaçırıldığını söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin gündemine oturan para sayma görüntüleri ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca liranın kaynağına açıklık getiremeyen Özgür Özel, CHP İstanbul İl Binası satın alınırken vergi kaçırıldığını kabul etti.

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