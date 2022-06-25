CHP’den fotoğraf manipülasyonu! Cidde’de çekilen fotoğrafı Türkiye gibi gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Ankara'daki görüşmesinde duvarda Atatürk yerine Suud Kralı'nın fotoğrafının yer aldığını iddia eden eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek sosyal medyada manipülasyona imza attı. Şimşek, 29 Nisan'da Cidde'de çekilen fotoğrafı Külliye'de çekilmiş gibi paylaştı.

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