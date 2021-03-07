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CHP'den ayrılacak isimler kimler? Muharrem İnce partisinin il başkanlarını belirledi mi?
CHP parti içi kopuşları önlemenin yollarını ararken yeni parti kuracak olan Muharrem İnce kanadında hummalı bir çalışma var. Peki Muharrem İnce il başkanlarını belirledi mi? İnce'nin partisine gidecek isimler hakkında kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
CHP parti içi kopuşları önlemenin yollarını ararken yeni parti kuracak olan Muharrem İnce kanadında hummalı bir çalışma var. Peki Muharrem İnce il başkanlarını belirledi mi? İnce'nin partisine gidecek isimler hakkında kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.