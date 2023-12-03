03 Aralık 2023, Pazar
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CHP'de yerel seçimler öncesi ortalık karışık! İBB Başkan aday adayı Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na: Nedir bunun tek adamlığı?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimler öncesi İYİ Parti ve HEDEP'e yanlamaya devam ederken, ittifak arayışları da tam gaz sürdürüyor. Diğer yandan CHP'de İBB Başkanlığına aday adayı olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'nu hedef alırken Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığının altını çizdi. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun ön seçimden kaçtığını söylerken "Nedir bu Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki kutsiyet, nedir bunun tek adamlığı, nedir bu kendisinden başkasının adaylığına karşı çıkan tutum ve tavır?!" diye konuştu.