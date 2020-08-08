08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapacak

CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2020 11:09
Güncelleme:08.08.2020 11:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını bugün yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu, A Takımını belirleyecek. CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti. İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.
İlk toplantı bugün! Yola kimle devam edecek?
İlk toplantı bugün! Yola kimle devam edecek?
İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına cevap!
İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına cevap!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Bitlis'te korkutan deprem!
Bitlis'te korkutan deprem!
Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı
Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı
TSK'dan Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili flaş karar
TSK'dan Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili flaş karar
7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
CHP’li Soyer yönetimindeki İzmir'de skandal!
CHP’li Soyer yönetimindeki İzmir'de skandal!
Bunun adı organize kötülük!
Bunun adı organize kötülük!
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Tüm halkıma sesleniyorum
Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Tüm halkıma sesleniyorum
Daha Fazla Video Göster