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CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını bugün yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu, A Takımını belirleyecek. CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti. İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.