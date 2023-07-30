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CHP’de seçim sonrası değişim polemiği | ANALİZ

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Giriş: 30.07.2023 12:59
Seçimlerin ardından CHP'deki "değişim" tartışması derinleşerek devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlığı bırakması gerektiğini dillendiriyor. Kılıçdaroğlu ise "gemiyi limana sağ salim ben götüreceğim" diyerek değişim talebine kapıları kapatıyor. İşte dünden bugüne CHP'de yaşanan koltuk savaşları...
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CHP’de seçim sonrası değişim polemiği
CHP’de seçim sonrası değişim polemiği
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