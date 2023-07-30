CHP’de seçim sonrası değişim polemiği | ANALİZ

Seçimlerin ardından CHP'deki "değişim" tartışması derinleşerek devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlığı bırakması gerektiğini dillendiriyor. Kılıçdaroğlu ise "gemiyi limana sağ salim ben götüreceğim" diyerek değişim talebine kapıları kapatıyor. İşte dünden bugüne CHP'de yaşanan koltuk savaşları...

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