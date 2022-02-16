16 Şubat 2022, Çarşamba
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CHP'de parti içi demokrasi tartışmaları! Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi tepkisi
2023 seçimlerine giderken ana muhalefette sular durulmuyor. Aylardır ittifak anlaşmazlıklarıyla boğuşan CHP'de 38. olağan kurultayın ertelenmesi Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri artırdı. Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nu parti içi demokrasiye önem vermemekle eleştirdi. Balbay, kurultayın ertelenmesini hata olarak yorumladı.