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CHP'de parti içi demokrasi tartışmaları! Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi tepkisi

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 09:26
2023 seçimlerine giderken ana muhalefette sular durulmuyor. Aylardır ittifak anlaşmazlıklarıyla boğuşan CHP'de 38. olağan kurultayın ertelenmesi Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri artırdı. Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nu parti içi demokrasiye önem vermemekle eleştirdi. Balbay, kurultayın ertelenmesini hata olarak yorumladı.
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