CHP’de ’ön seçim’ tartışması! Mansur Yavaş seçime girmeyecek mi?

CHP'de cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirlenecek olması kulisleri hareketlendirdi. Bu hamlenin Mansur Yavaş'ın önünü kesmeye yönelik olduğu ileri sürülüyor, Mansur Yavaş'ın seçime girmeyeceği konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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