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CHP’de ’ön seçim’ tartışması! Mansur Yavaş seçime girmeyecek mi?

CHP'de 'ön seçim' tartışması! Mansur Yavaş seçime girmeyecek mi?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 13:54
CHP'de cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirlenecek olması kulisleri hareketlendirdi. Bu hamlenin Mansur Yavaş'ın önünü kesmeye yönelik olduğu ileri sürülüyor, Mansur Yavaş'ın seçime girmeyeceği konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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CHP’de ’ön seçim’ tartışması! Mansur Yavaş seçime girmeyecek mi?
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