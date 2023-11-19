CHP'de Mustafa Sarıgül'den değişimciler üzerinden İmamoğlu ve Özel'e salvolar: Omurgasızlar! Rüzgara göre dans edenler...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında çalışmalarını sürdürse de partide kaos bitmek bilmiyor. Kılıçdaroğlu destekçileri Özel ve İmamoğlu'na tepki gösterirken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu kervanda yer aldı. Sarıgül iki ismi hedef alarak değişimciler hakkında "Omurgasızlar, rüzgara göre dans edenler" ifadelerini kullanırken Özel'e Kılıçdaroğlu'na karşı vefasızlık etmemesi konusunda çağrı yaptı. İşte detaylar...