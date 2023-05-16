17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2023 08:55
14 Mayıs seçiminde ortaya çıkan yenilgi tablosu ardından CHP'li seçmenin hedefinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel vardı. Bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e CHP seçmeni sert tepki gösterdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren seçmenler, Onursal Adıgüzel'i topa tuttu. CHP’de yaşanan bu kriz akabinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!
"Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!"
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
Kılıçdaroğlu’na HDPKK tepkisi
Kılıçdaroğlu'na HDPKK tepkisi
Şehit İlhan toprağa verildi
Şehit İlhan toprağa verildi
Almanya ve FETÖ’cüler yayınlardan rahatsız!
Almanya ve FETÖ'cüler yayınlardan rahatsız!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
FETÖ hükümlüsü Çepik’in kızından depremzedelere tehdit
FETÖ hükümlüsü Çepik'in kızından depremzedelere tehdit
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber’de anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kurum’dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Daha Fazla Video Göster