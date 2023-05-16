17 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
14 Mayıs seçiminde ortaya çıkan yenilgi tablosu ardından CHP'li seçmenin hedefinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel vardı. Bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e CHP seçmeni sert tepki gösterdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren seçmenler, Onursal Adıgüzel'i topa tuttu. CHP’de yaşanan bu kriz akabinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.