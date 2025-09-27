CHP'de "İstanbul" tasfiyesi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ihraç depremi yaşandı. Yüksek Disiplin Kurulu, aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın da bulunduğu 6 kişiyi partiden ihraç etti. Gürsel Tekin, ihraç kararına tepki göstererek, “Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

