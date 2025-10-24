CHP’de gözler kritik kurultay davasında! Mahkeme kararı bekleniyor

CHP’nin siyasi geleceğini yakından ilgilendiren ve bir süredir kamuoyunun gündeminde olan "şaibeli kurultay" davası bugün Ankara Adliyesi'nde görülüyor. A Haber muhabirleri İlter Yeşiltaş ve Şener Çetin adliye önünde, Filiz Uçan Savaş CHP Genel Merkezinde ve Kübra Bal Kılıçdaroğlu’nun evi önünde gelişmeleri takip ediyor. Uzman isimler ise canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN