CHP'de gözler kritik kurultay davasında! Mahkeme kararı bekleniyor
CHP’de gözler kritik kurultay davasında! Mahkeme kararı bekleniyor

CHP'de gözler kritik kurultay davasında! Mahkeme kararı bekleniyor

Giriş: 24.10.2025 09:38
CHP’nin siyasi geleceğini yakından ilgilendiren ve bir süredir kamuoyunun gündeminde olan "şaibeli kurultay" davası bugün Ankara Adliyesi'nde görülüyor. A Haber muhabirleri İlter Yeşiltaş ve Şener Çetin adliye önünde, Filiz Uçan Savaş CHP Genel Merkezinde ve Kübra Bal Kılıçdaroğlu’nun evi önünde gelişmeleri takip ediyor. Uzman isimler ise canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.
