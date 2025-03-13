13 Mart 2025, Perşembe
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CHP’de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş gerilimi
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yavaş geçtiğimiz gün aday belirlemenin erken olduğunu dile getirmiş İmamoğlu'na üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu. Yavaş'a İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Mansur Yavaş'a "bakış açın yanlış" mesajı verdi. ''Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır'' dedi.