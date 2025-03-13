13 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş gerilimi
CHP’de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş gerilimi

CHP’de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş gerilimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2025 08:49
Güncelleme:13.03.2025 08:49
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yavaş geçtiğimiz gün aday belirlemenin erken olduğunu dile getirmiş İmamoğlu'na üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu. Yavaş'a İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Mansur Yavaş'a "bakış açın yanlış" mesajı verdi. ''Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır'' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş gerilimi
CHP’de İmamoğlu-Yavaş gerilimi
CHP’de İmamoğlu-Yavaş gerilimi
Kuşoğlu’ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
Kuşoğlu'ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
İmamoğlu’ndan diploma sorusuna futbol yanıtı!
İmamoğlu'ndan diploma sorusuna futbol yanıtı!
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şam sokaklarında Nurşen ve kardeşi Beşira ile Türkçe sohbet!
Şam sokaklarında Nurşen ve kardeşi Beşira ile Türkçe sohbet!
Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
Başkan Erdoğan DEM heyeti ile görüşecek!
Başkan Erdoğan DEM heyeti ile görüşecek!
Başkan Erdoğan: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır
Başkan Erdoğan: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme!
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme!
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
A Haber Londra’da FETÖ’cülerin adresinde
A Haber Londra'da FETÖ'cülerin adresinde
Daha Fazla Video Göster