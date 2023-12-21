CHP’de Ekrem İmamoğlu çatlağı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, isim vermeden partisinin içine müdahale etmekle suçladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP içinde de tepkiler büyüyor. CHP'li bir grup milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "İmamoğlu" toplantısı yaptı. Toplantıda "İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor" gibi sert eleştiriler yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN