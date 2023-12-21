21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de Ekrem İmamoğlu çatlağı!

CHP’de Ekrem İmamoğlu çatlağı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2023 16:20
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, isim vermeden partisinin içine müdahale etmekle suçladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP içinde de tepkiler büyüyor. CHP'li bir grup milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "İmamoğlu" toplantısı yaptı. Toplantıda "İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor" gibi sert eleştiriler yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
20 yılda 12 bin eser yurda geldi
20 yılda 12 bin eser yurda geldi
CHP’de kritik gün!
CHP'de kritik gün!
Tarım ve Orman Bakanlığından personel alımı!
Tarım ve Orman Bakanlığından personel alımı!
CHP’de İmamoğlu çatlağı!
CHP’de İmamoğlu çatlağı!
Türk’ün imzası tüm dünyada yükseliyor
Türk’ün imzası tüm dünyada yükseliyor
AYM’den Can Atalay kararı!
AYM'den Can Atalay kararı!
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Türkiye ile Irak arasında kritik temaslar!
Türkiye ile Irak arasında kritik temaslar!
Mit ve Emniyet’ten DHKP-C operasyonu! DHKP-C terör örgütü üyesi Caner Koç yakalandı
Mit ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! DHKP-C terör örgütü üyesi Caner Koç yakalandı
Rehine yakınlarından Başkan Erdoğan’a çağrı
Rehine yakınlarından Başkan Erdoğan’a çağrı
Askeri okulda fotoğraf tartışması
Askeri okulda fotoğraf tartışması
Adliyede avukata saldırı! İşte o anlar
Adliyede avukata saldırı! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster