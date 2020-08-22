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CHP'de doğalgaz hazımsızlığı! Selin Sayek Böke skandal sözlerle tarihi keşfi hedef aldı

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Giriş: 22.08.2020 13:16
Güncelleme:22.08.2020 13:25
Tarihi doğal gaz keşfi muhalefette hazımsızlık yarattı. Milli enerji hamleleri ile 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilirken, muhalefet bu durumu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı. Müjdeden kısa süre önce CHP'li Selin Sayek Böke çıktı sahneye... Böke, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak." diyerek skandala imza attı.

CHP'de Genel Sekreterlik koltuğuna oturan Selin Sayek Böke, tarihi keşfin müjdelenmesinden kısa bir süre önce Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Karalama ve itibarsızlaştırma furyasını başlatan Böke, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Böke'ye sosyal medyada tepki yağdı.

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